Жители Верхнего Мячково приняли участие в зимнем фестивале Люберец

Праздник прошел 4 января в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Гостей ждали хороводы с Снегурочкой и Мишкой, сладкие угощения и подарки для детей.

В селе Верхнее Мячково городского округа Люберцы 4 января прошел зимний фестиваль «Новогодние традиции». Мероприятие, организованное в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», собрало около 100 местных жителей.

Главными героями праздника стали Снегурочка и сказочный Мишка. Для детей организовали веселые хороводы, чтение стихов и вручение подарков. Всех гостей угощали горячим чаем, домашними пирожками, печеньем, конфетами и мандаринами.

«Дети были в полном восторге: водили хороводы, рассказывали стихи, получали подарки и загадывали заветные желания. Все было очень вкусно и по-домашнему», — поделился впечатлениями глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Напомним, что серия новогодних мероприятий в Люберцах продлится до 9 января. За это время творческие бригады с Дедом Морозом и Снегурочкой проведут интерактивные программы в 23 дворах города для самых маленьких жителей.

Параллельно для любителей активного отдыха в округе продолжают работать три катка с искусственным льдом: на стадионе «Орбита» в Дзержинском, в Наташинском парке и на улице Звуковая в Люберцах.