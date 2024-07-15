Жители Станционной и Стрелковой улиц в Мытищах организовали День двора

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

День двора прошел сразу на двух площадках в Мытищах — на улице Станционной, у дома 5, корпус 1 и на улице Стрелковой, у домов 4 и 6. Для детей организовали развлекательную программу, эстафеты и мастер-классы.

Самых активных жителей отметили почетными грамотами главы городского округа Мытищи и благодарностями Совета депутатов.

Заместитель главы городского округа Мытищи Наталья Гречаная поздравила собравшихся с праздником и выразила свою радость от видения такого дружного сообщества: «Пусть этот день останется в доброй памяти вашего двора».

Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов поблагодарил жителей за их неравнодушие и отметил, что благодаря их активности дворы становятся современнее, а значит, и в целом город — комфортнее и благоустроеннее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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