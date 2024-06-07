Жители Солнечногорска смогут проверить здоровье в городском парке 8 июня

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Врачи Солнечногорской областной больницы приедут в парк 8 июня, чтобы жители округа смогли проверить здоровье. Мобильный комплекс «Диагностика» проведет прием напротив центрального городского пляжа в начале набережной со стороны администрации с 10:00 до 14:00.

Желающие смогут пройти антропометрию, измерить давление, сдать общий анализ крови и получить консультацию врача. Результаты обследованиябудут доступны на «Госуслугах» в личном кабинете.

«Такой формат работы позволяет жителям в удобном месте, не затрачивая много времени, проверить свое здоровье. По итогам обследований вас могут направить на более углубленную проверку здоровья в поликлинику», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Чтобы пройти обследование, с собой необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

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