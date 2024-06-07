Жители Солнечногорска смогут проверить здоровье в городском парке 8 июня

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Врачи Солнечногорской областной больницы приедут в парк 8 июня, чтобы жители округа смогли проверить здоровье. Мобильный комплекс «Диагностика» проведет прием напротив центрального городского пляжа в начале набережной со стороны администрации с 10:00 до 14:00.

Желающие смогут пройти антропометрию, измерить давление, сдать общий анализ крови и получить консультацию врача. Результаты обследованиябудут доступны на «Госуслугах» в личном кабинете.

«Такой формат работы позволяет жителям в удобном месте, не затрачивая много времени, проверить свое здоровье. По итогам обследований вас могут направить на более углубленную проверку здоровья в поликлинику», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Чтобы пройти обследование, с собой необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Свыше 35 соглашений на 160 млрд рублей. Зампред правительства Подмосковья Зиновьева — о результатах ПМЭФ

Вежливые люди на борту. Как в США отреагировали на визит «Адмирала Горшкова» на Кубу

Борьба за человеческий капитал. Какие задачи стоят по развитию городской среды в России

Импортозамещение, автопром и цифровизация. Главные направления развития Подмосковья обозначили на ПМЭФ

Правительство Москвы подписало соглашения для финансовой поддержки промышленных компаний

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте