Жители Солнечногорска смогут получать квитанции за ЖКУ на портале Госуслуг

Теперь жители городского округа Солнечногорск имеют возможность получать Единый платежный документ за услуги ЖКХ в цифровом формате. Такой способ получения гарантирует надежную защиту от потери или фальсификации документации, а также обеспечивает сохранность всей истории оплат в персональном онлайн-кабинете.

Данная опция предоставляется на региональном портале Госуслуг как для владельцев недвижимости, так и для лиц, проживающих по условиям договора социального найма.

Активация сервиса приведет к автоматическому переходу на электронный документооборот уже с первого числа последующего месяца. Однако для тех, кто отдает предпочтение привычному способу доставки квитанций, есть возможность отказаться от цифрового формата. Заявления принимаются каждый месяц с первого по 19 число.

«Помимо очевидных преимуществ для пользователей, данный подход способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду за счет значительного сокращения использования бумажных носителей», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталлий Тушинов.

Чтобы подключить эту услугу, требуется выполнить авторизацию на региональном портале Госуслуг в разделе «Жилищно-коммунальные услуги». Там нужно выбрать функцию «Получать квитанции в электронном виде» и подтвердить свое согласие на изменение метода получения платежных документов.