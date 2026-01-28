Жители Солнечногорска смогут перейти на обслуживание муниципальной УК

Муниципальная компания, созданная на базе МБУ «ДЕЗ», уже обслуживает более 40 многоквартирных домов. По словам властей, это снижает риски, связанные с частными УК, и обеспечивает единые стандарты работы.

Жители Солнечногорска получили возможность сменить управляющую компанию и перейти на обслуживание организации, созданной на базе МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск». Компания укомплектована профильными специалистами, что обеспечивает профессиональный подход к содержанию жилого фонда.

«В рамках зимнего содержания специалисты УК проводят плановые работы по очистке придомовых территорий от снега и удалению наледи с крыш», — отметил заместитель главы округа Леонид Степанов.

Муниципальная компания позволяет снизить риски, характерные для частных управляющих компаний, таких как прекращение их деятельности или смена собственников. УК выстраивает прямое взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и действует по единым стандартам, утвержденным администрацией округа.

Получить консультацию по вопросам перехода на обслуживание и условиям работы жители могут в диспетчерской службе МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» по телефону: +7 (496) 263-86-52.