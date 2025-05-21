Жители Солнечногорска смогут отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

Жители Солнечногорска смогут получать квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг в электронном формате. Для этого необходимо дать свое согласие в личном кабинете на региональном портале Госуслуг.

Электронные квитанции делают процесс получения и оплаты услуг более быстрым и удобным. Такой формат гарантирует высокий уровень безопасности данных, исключая возможность ошибок и подделок. Кроме того, отказ от бумаги способствует снижению затрат на печать и доставку, что, в свою очередь, положительно сказывается на экологии.

«В Московской области проект стартовал с 17 февраля. Его внедрение направлено на улучшение качества обслуживания населения, а также упрощение процесса получения и оплаты жилищно-коммунальных услуг. С переходом на цифровой формат мы не только обеспечиваем удобство для граждан, но и вносим вклад в охрану экологии», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении цифровой системы для заказа лекарств в регионе.