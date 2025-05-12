Воробьев: мобильное приложение для рецептов на лекарства внедрят в Подмосковье

Свыше 483 тысяч жителей Подмосковья получают бесплатные льготные лекарства. Всего в регионе обслуживают девять миллионов таких рецептов. Большинство из них — препараты для лечения диабета и онкологических заболеваний. О том, как получение и продление рецептов делают удобнее, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

«Наша задача была — трансформировать, сделать удобной, проактивной, без лишней волокиты по продлению рецептов, работу», — отметил глава региона.

В прошлом году льготники получили более девяти миллионов рецептов на лекарства на общую сумму более 30 миллиардов рублей, отметил глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Среди льготников большинство — жители с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями и патологиями органов дыхания.

Чтобы упростить процедуру, в Подмосковье внедрили удаленное продление рецептов. Сделать это можно при помощи телемедицинской консультации. С начала года этой возможностью уже воспользовались 375 тысяч раз.