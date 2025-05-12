«Без лишней волокиты». Андрей Воробьев — о внедрении цифровой системы для заказа лекарств в Подмосковье
Воробьев: мобильное приложение для рецептов на лекарства внедрят в Подмосковье
Свыше 483 тысяч жителей Подмосковья получают бесплатные льготные лекарства. Всего в регионе обслуживают девять миллионов таких рецептов. Большинство из них — препараты для лечения диабета и онкологических заболеваний. О том, как получение и продление рецептов делают удобнее, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
«Наша задача была — трансформировать, сделать удобной, проактивной, без лишней волокиты по продлению рецептов, работу», — отметил глава региона.
В прошлом году льготники получили более девяти миллионов рецептов на лекарства на общую сумму более 30 миллиардов рублей, отметил глава регионального Минздрава Максим Забелин.
Среди льготников большинство — жители с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями и патологиями органов дыхания.
Чтобы упростить процедуру, в Подмосковье внедрили удаленное продление рецептов. Сделать это можно при помощи телемедицинской консультации. С начала года этой возможностью уже воспользовались 375 тысяч раз.
В этом году пациентов будут прикреплять к конкретному аптечному пункту, а управлять рецептами можно будет при помощи единой информационной системы и мобильного приложения. Благодаря этому лекарства будут поступать без перебоев, а жители смогут получать их в день обращения при помощи QR-кода.
«Поддержку принятия врачебного решения при выписке рецепта мы планируем подключить в третьем квартале этого года. Это позволит нам эффективно контролировать назначения и эффект. Комфорт и удобство получения препаратов — это приоритет для нас», — отметил министр.