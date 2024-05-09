Жители Солнечногорска приняли участие в забеге в День Победы | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 19:38 Жители Солнечногорска приняли участие в забеге в День Победы Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Памятные мероприятия в честь празднования 79-й годовщины в Великой Отечественной войне начались в Солнечногорске со спортивного забега «Факел Победы». Его участниками стали активисты и любители бега разных возрастов.

Забег начался от Маяка на набережной озера Сенеж. Финальной точкой стал памятник выпускникам курсов Выстрел, где все участники совместно с представителями администрации округа почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы.

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«Активисты нашего округа приняли участие в забеге памяти. Мы помним, мы гордимся, мы чтим память героев прошлых лет, в том числе героев нынешних», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Организаторами забега выступило управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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