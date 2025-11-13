Жители Солнечногорска получили возможность управлять домом онлайн

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В городском округе Солнечногорск заработал удобный формат дистанционного участия в управлении многоквартирными домами. Теперь собственники могут принимать решения и проводить собрания в электронном виде на платформе ГИС ЖКХ .

Через личный кабинет на ГИС ЖКХ жители организуют и проводят общие собрания собственников для решения ключевых вопросов: выбирают или меняют управляющую компанию, согласуют установку систем видеонаблюдения, обсуждают ремонтные работы и проекты благоустройства дворов и подъездов.

Сервис также позволяет получать необходимую информацию и пользоваться широким набором электронных услуг: проверять лицензию управляющей организации, передавать показания приборов учета, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, узнавать о предоставленных субсидиях, положенных льготах и наличии задолженности.

«Электронный формат собраний собственников способствует не только экономии времени, но и повышению вовлеченности каждого жителя в процессы, влияющие на комфорт и безопасность их проживания», — отметил заместитель главы городского округа Леонид Степанов.

Чтобы принять участие в электронном голосовании, нужна подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.