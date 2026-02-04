Жители Солнечногорска начали получать электронные квитанции за ЖКУ

В городском округе Солнечногорск жителям предложили отказаться от бумажных квитанций и перейти на электронный Единый платежный документ. Подключение услуги доступно онлайн через региональный портал государственных услуг.

Чтобы оформить электронный формат, необходимо войти в личный кабинет на портале и в разделе «Жилищно-коммунальные услуги» дать согласие на получение платежных документов в цифровом виде. После подтверждения заявки абонента автоматически подключают к безбумажному формату, и уже со следующего расчетного месяца квитанции будут приходить только в электронном виде.

«Переход на цифровые квитанции — это прежде всего вопрос безопасности и личного комфорта жителей. Электронный документ невозможно потерять, он всегда под рукой в личном кабинете, а уведомление о начислениях приходит мгновенно», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

При необходимости жители округа могут обратиться в офис «МосОблЕИРЦ» для получения распечатанной квитанции или подать заявление на возврат бумажного формата. Сделать это можно с 1-го по 19-е число каждого месяца.