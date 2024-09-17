Жители Серпухова отметят 685-летний юбилей города 21 сентября

В парках и скверах Серпухова жители отпразднуют 685-летие города. Там 21 сентября организуют концерты, игры, мастер-классы, ярмарки и фотозоны.

Главной площадкой празднования юбилея Серпухова станет парк имени Олега Степанова. Горожане увидят здесь концертную программу «Серпухов сквозь года».

В парке откроют иммерсивные площадки с локациями разных эпох: «Купеческий портрет», «Княжество», «Чеховские истории», «Назад в СССР» и многие другие.

На центральной сцене парка в 14:00 выступит Государственный оркестр «Гусляры России».

Там же проведут программу «Все на спорт», организуют семейные конкурсы, яркие фотозоны, творческие мастер-классы. Гости праздника посетят ярмарку народных промыслов, смогут продегустировать и приобрести продукцию местных фермеров. Для подростков пройдет молодежный квиз.

Праздничные гуляния проведут с 14:00 до 20:00

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