Жители Серпухова ко Дню Победы возложили цветы на воинских мемориалах округа

В городском округе Серпухов продолжаются памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представители администрации муниципалитета, епархии, а также депутаты и местные жители собрались на воинских мемориалах, чтобы почтить память солдат.

Торжественные мероприятия объединили заместителей главы Серпухова, депутатов окружного Совета депутатов, серпуховское Благочиние, представителей ООО «Точка Роста», а также жителей муниципалитета. Среди собравшихся было много детей и молодежи. Жители Серпухова почтили память героев, павших в Великой Отечественной войне, возложением цветов и минутой молчания.

Отметим, что памятные митинги состоятся также 8 марта на Соборной горе и на площади Славы.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.