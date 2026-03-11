Жители села Клин-Бельдин в этом году получат доступ к природному газу

В селе Клин-Бельдин полным ходом идет строительство газопровода, которое позволит отказаться от использования дров и газовых баллонов. До конца года голубое топливо появится почти в 160 домах.

Трубы протянут на расстояние более шести километров. Работы начались недавно, но уже выполнены значительные объемы: порядка полутора километров сетей уже уложены в землю. На сложных участках применяется метод горизонтально-направленного бурения, чтобы не вскрывать дороги и не повреждать коммуникации.

Изначально окончание работ планировалось на 30 декабря 2026 года, но подрядчики обещают управиться гораздо быстрее. Начальник участка рассказал, что стройка идет с опережением графика — подключить дома смогут уже этой осенью. Для сельчан это значит, что они смогут встретить холода с теплом в батареях.

Газопровод возводится в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».