Жители сел Подмосковья смогут передавать запросы старостам через Telegram-бот

Развитие института сельских старост обсудили в Московской областной думе. В регионе разработают чат-бот, который позволит жителям оперативно направлять свои запросы, а также продумают решение для электронного голосования.

Об институте старост в Подмосковье доложил исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин. По его словам, в регионе работают около 3,3 тысячи старост, еще 2,8 тысячи человек скоро пополнят их ряды.

«Для развития института считаю необходимым развивать направление цифровизации. Сейчас мы дорабатываем чат-бот „Умный помощник“, который позволит оперативно передавать обращения и запросы от жителей для старост», — сказал он.

Председатель Ассоциации старост сельских населенных пунктов Московской области Федор Степанов рассказал, что в регионе уже работают канал «ГлавСтароста» и чат «ГолосСтарост».

«Мы считаем, что нужно идти дальше, поэтому предлагаем три вещи. На наш взгляд, нам необходимо законодательно закрепить статус советов старост при главах. Второй вопрос — электронное голосование. Это то, что требуют от нас люди. Третье — законодательно закрепить этический кодекс старосты», — предложил Степанов.

Опытом своей работы поделилась староста села Луцино Нина Беляева. Она рассказала, что вместе с жителями они чтут историческую память и облагораживают памятники воинам Великой Отечественной войны в своем населенном пункте. Светлана Митрохина из округа Балашиха поделилась опытом организации в госпитале для участников СВО сестринской помощи.

По словам старост, их энтузиазм, желание реализовывать идеи и проекты, задумываться о новых направлениях работы связан с тем, что они чувствуют всестороннюю поддержку и свою неоценимую роль в сфере самоуправления.

«Мы видим все изменения, особенно ту заботу, которую проявляют о нас. Мы очень благодарны за те мероприятия, которые проводятся по развитию института старост. Приятно осознавать, что уже год как создан праздник для нас», — сказала староста мытищинской деревни Манюхино Екатерина Бессонова.