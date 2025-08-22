Жители Щелкова смогут чипировать домашних животных в парке 25 августа

В рамках реализации программы по обеспечению здоровья домашних животных, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжает проведение акции, предоставляющей владельцам кошек и собак возможность зарегистрировать, чипировать и вакцинировать своих питомцев. Жители округа смогут воспользоваться этой услугой во время прогулки в парке усадьбы Фряново.

В понедельник, 25 августа, с 12:00 до 14:00, в парке усадьбы Фряново, расположенном по адресу: улица Парковая, будет работать мобильный пункт ветеринарной службы, где специалисты проведут необходимые процедуры для животных.

Для участия в акции необходимо прийти в парк вместе со своими питомцами, имея при себе паспорт как хозяина, так и животного.

«Регистрация и вакцинация помогают защитить животное от опасных инфекций, а чипирование позволяет быстро вернуть потерянного питомца владельцу», — сообщили специалисты.