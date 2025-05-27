Жители Щелкова присоединились к экологической акции «Удивительный лес»

В городском округе прошел традиционный экологический праздник «Удивительный лес», который уже двенадцатый раз собирает жителей и гостей региона. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Я есть!».

В этом году главной задачей стало восстановление лесных массивов на территории, где в прошлом году была проведена санитарная рубка более 1,5 гектаров погибших деревьев. В рамках акции участники высадили около 4000 молодых саженцев сосны.

Помимо посадки деревьев, организаторы подготовили для гостей насыщенную программу. Особое внимание уделили детям с особыми потребностями: для них были организованы интерактивные игры и мастер-классы. Маленькие участники попробовали себя в роли лесных пожарных, используя специальные рюкзаки-огнетушители для тушения мишеней водой, а также познакомились с основами владения мечом Колесова — традиционным оружием русских воинов. Для гостей праздника выступали творческие коллективы.