Жители Щелкова бесплатно проверят зрение 28 июня

Подразделение № 2 Щелковской больницы, расположенное во Фрянове, приглашает всех желающих на день открытых дверей под названием «Ясное зрение». Мероприятие пройдет 28 июня с 09:00 до 14:00 и предоставит жителям возможность бесплатно проверить зрение и получить профессиональную консультацию врача-офтальмолога.

В кабинете № 24 будут проводиться профилактические осмотры и бесплатные консультации, которые проведет врач-офтальмолог Ольга Комарова. Она подчеркнула, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, около 80% случаев слепоты можно предотвратить, если своевременно обратиться к специалисту. Кроме того, регулярная профилактика позволяет выявить патологии на ранних стадиях, вовремя назначить необходимое лечение и скорректировать зрение.

«Это особенно важно для пациентов, чьи родственники страдают от нарушения зрения, так как болезни глаз очень часто имеют наследственный характер», — добавила Ольга Комарова.

Для участия в акции необходимо заранее записаться по телефону +7(991) 626-41 -33. Запись производится с 09:00 до 16:00 в будние дни до 27 июня. При посещении мероприятия необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.