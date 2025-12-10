Сегодня 16:35 Жители Рузы проводили главную новогоднюю елку России в Москву 0 0 0 Фото: Сергей Дружинин Подмосковье

Ключевым объектом любимого праздника россиян станет новогодняя елка на Соборной площади Кремля. Вековое дерево уже отправилась в путь из Подмосковья.

В этом году честь стать символом Нового года выпала столетней красавице из Рузы. Дерево высотой 26 метров с могучим стволом и пушистыми ветвями везет в столицу специальный автопоезд, которым управляет сам Дед Мороз. «Конечно, это большая ответственность, волнуюсь немного. Все-таки везу главную елку страны на радость взрослым и детишкам. Когда люди видят нас на дороге, всегда машут, снимают — видно, что ждут праздника», — рассказал новогодний волшебник.

Он также поздравил россиян с наступающим Новым годом и пожелал им здоровья, благополучия и счастья.

Проводы главной новогодней ели Проводы елки к месту назначения превратились в настоящий народный праздник с песнями, танцами и мастер-классами «Мы пришли на отправку елочки вместе с пятилетней дочкой Иоанной. Все так радостно, празднично, настроение по-настоящему новогоднее, можно даже сказать, сказочное. Прямо в детство возвращаешься», — рассказала одна из посетительниц праздника жительница Евгения Килюшик.

Она призналась, что попробовала создать деревянную фигуру на мастер-классе и получила большое удовольствие.

Важная роль Подмосковья Уже более пятнадцати лет главную кремлевскую елку доставляют исключительно из Московской области. Руза выполняет почетную миссию второй раз — до этого округ отправил дерево в Кремль в 2014 году. Ель выбирали основательно. Специальная комиссия осмотрела 24 дерева, оценивая не только их красоту и возраст, но и удобство для транспортировки, чтобы не навредить лесу.

Уже грядущей ночью символ Нового года доставят в Кремль через Спасские ворота, установят на Соборной площади и нарядят. Ель будет радовать жителей и гостей столицы до Крещения.

После праздников дереву дадут вторую жизнь. Семена из ее шишек послужат для выращивания новых елей по всей России, из древесины изготовят сувениры, а хвоя и ветки станут полезным угощением для обитателей зоопарков.