Жители Пушкино приняли участие в забеге в честь Дня Победы

В Красноармейске состоялся патриотический забег «Рекорды Победы», приуроченный к приближающемуся 80-летию Великой Победы. Жители преодолели дистанцию в 1945 метров в память о героях войны.

Старт спортивному мероприятию дали олимпийский чемпион по лыжному марафону Александр Легков и пятикратная чемпионка СССР по бадминтону Татьяна Панчук.

Забег «Рекорды Победы» стал настоящим семейным праздником, объединившим представителей разных поколений. Первым финишировал олимпийский чемпион Александр Легков, преодолевший дистанцию менее чем за пять минут.

После завершения забега участники смогли согреться горячим чаем и съесть гречневую кашу из полевой кухни. Организаторы выразили уверенность, что забег станет традицией и будет проводиться ежегодно, объединяя все больше людей в стремлении сохранить память о героях и подвигах Великой Отечественной войны.