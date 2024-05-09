Жители Протвина присоединились к акции «Свеча Победы» | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 12:56 Жители Протвина присоединились к акции «Свеча Победы» Анна Мороз

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Сотни свечей зажглись вечером 8 мая на протвинском мемориале «Рубеж обороны». Мероприятие приурочено ко Дню Победы, чтобы отдать дань памяти воинам Великой Отечественной войны.

Как только сумерки окутали Протвино, жители города, представители администрации и Совета депутатов, активисты общественных и молодежных объединений, ветераны, волонтеры и члены патриотических организаций собрались у военного мемориала. Здесь прозвучали песни и стихи, восхваляющие подвиги военных времен.

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В соответствии с традицией, чтобы почтить память тех, кто пал в боях Великой Отечественной войны, участники мероприятия объявили минуту молчания и возложили цветы к мемориалу. Эти мероприятия с каждым годом становятся символом единства и несокрушимости страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов Подмосковья с Днем Победы. Он пожелал им здоровья и долголетия.

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