Жители поселка Томилино сдадут нормы комплекса ГТО 14 мая

Специалисты организуют прием нормативов всероссийского комплекса ГТО на стадионе «Урожай» в поселке Томилино. Принять участие смогут все желающие.

Жители смогут сдать бег на различные дистанции, прыжки в длину с места, челночный бег, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание спортивных снарядов и другие нормативы.

«Уже 16 мая организуем прием нормативов для сотрудников одного из предприятий городского округа Люберцы», — прокомментировал руководитель Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров.

Отметим, что также в муниципалитете продолжают реализовывать проект для дошкольников «В школу с ГТО». Его запустили в округе в марте.

Так, в 2024 году нормативы комплекса сдали порядка 680 дошкольников городского округа. А в этом году это смогут сделать еще около 1100 человек.