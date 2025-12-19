Жители поселка Кардо-Лента поблагодарили за помощь администрацию Мытищ

Шум от большегрузов и грязь мешали полноценной жизни в садовом некоммерческом товариществе «Родник». Специалисты администрации провели комплексную работу для устранения проблемы.

Местные жители неоднократно жаловались на работу мусороперегрузочной станции в Коргашино и невыносимый грохот грузовиков, которые ежедневно доставляли неудобство людям, особенно в ночное время. Южная улица, по которой проходит дорога, огибает квартал на повороте, и транспорт проезжает в непосредственной близости к жилым домам.

Сотрудники администрации и профильные специалисты регулярно выезжали на место и проводили встречи с жителями, для решения проблемы. Комплексная работа помогла наладить взаимодействие с руководством мусороперегрузочной станции, скорректировать трафик большегрузов. После на территории провели благоустройство, в том числе ямочный ремонт дороги. Также специалисты администрации установили шумозащитный экран.