Жители поселка Фосфоритный в Воскресенске смогут бесплатно пройти флюорографию

В поселок Фосфоритный городского округа Воскресенск прибыл передвижной флюорограф. В этом году аппарат привозили в населенный пункт уже 32 раза. За один визит мобильный пункт успевают посетить от 25 до 50 человек.

Передвижной флюорограф — это специализированная машина, оснащенная современным оборудованием. Внутри автомобиля пациентов принимает врач-рентгенолог. Данные, полученные во время обследования, в тот же день передают участковому терапевту и загружают на портал «Госуслуги». Флюорография помогает выявлять заболевания легких на ранних стадиях, включая туберкулез и онкологию. Отклонения обнаруживают у 1-2% пациентов, которых оперативно направляют на углубленное обследование.

Флюорография — единственная часть диспансеризации, которую в поселке Фосфоритный проводят с помощью передвижного комплекса. Остальные процедуры в населенном пункте доступны благодаря местным врачам.

По словам жительницы поселка Елены Павлюченко, Фосфоритный находится далеко от центральной больницы, поэтому приезд флюорографа очень удобен. О прибытии передвижного пункта людей предупреждают заранее, благодаря чему прием проводят без больших очередей.

Отметим, что медицинский комплекс регулярно приезжает и в другие отдаленные населенные пункты Воскресенского городского округа: в Виноградовский офис врача общей практики, Косяковскую, Ратчинскую, Барановскую сельские врачебные амбулатории, Степанщинский фельдшерско-акушерский пункт, в отделение поликлиники № 8 в поселке Хорлово, а также в фельдшерско-акушерский пункт в селе Невское.