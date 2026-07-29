Жители Подольска смогут бесплатно пройти обследование на диабет 1 августа

Сахарный диабет — хроническое заболевание, которое может долгое время развиваться бессимптомно. Эндокринолог обособленного структурного подразделения № 2 Подольской областной клинической больницы Светлана Алексеева напомнила о необходимости регулярно контролировать уровень глюкозы в крови.

Без своевременной диагностики и лечения заболевание способно привести к серьезным осложнениям, прежде всего поражению сосудов и нервной системы.

«Сахарный диабет часто подкрадывается незаметно, поэтому необходимо периодически проверять уровень глюкозы в крови. Гликированный гемоглобин — это показатель глюкозы в крови за последние три месяца. Он даст информацию о состоянии вашего здоровья и покажет риски развития сахарного диабета. А пациентам с сахарным диабетом надо проверять этот показатель раз в три месяца для коррекции терапии», — пояснила Светлана Алексеева.

Заболевание поддается контролю. Снизить риск осложнений помогают правильное питание, регулярная физическая активность, медикаментозное лечение и постоянный контроль уровня сахара в крови.

В субботу, 1 августа, единый день диспансеризации в Подольске посвятят профилактике сахарного диабета. Помимо стандартных обследований первого этапа диспансеризации, жители смогут бесплатно сдать анализ на гликированный гемоглобин и получить консультацию эндокринолога.

Обследование пройдет с 8:00 до 12:00 во всех поликлиниках округа, кроме поликлиники на Бородинской улице, 22. Предварительная запись не требуется.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС (допускается фотография документа). Все исследования рекомендуют проходить натощак.