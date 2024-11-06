Жители Подольска передали партию амуниции и продуктов бойцам СВО

Очередную партию гуманитарной помощи передали в зону спецоперации волонтеры муниципалитета. Груз доставит землякам, которые служат на Херсонском направлении, участник СВО Денис.

Военнослужащий восстанавливался дома в Подольске после полученного на боевом задании ранения. В зону СВО, где вместе с ним служат 60 добровольцев из городского округа, боец вернется 17 ноября.

В состав гуманитарного груза вошли 63 нашлемника, 20 маскировочных сетей, окопные свечи, теплые вещи, медицинские препараты и 96 банок меда.

Денис поблагодарил жителей Подольска за поддержку. «Все, что вы передаете в зону СВО, очень нужно: и снаряжение, и инструменты, и бытовые принадлежности», — сказал боец.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».

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