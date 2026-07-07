Жители Подмосковья закрыли более 176 тысяч больничных на консультациях в «Макс»

В Подмосковье активно развивают дистанционные сервисы для удобства жителей. С помощью «Макс» жители региона закрыли уже более 176 тысячи больничных.

Этот процесс доступен во время телемедицинской консультации с помощью чат-бота Дениса в мессенджере. Для этого необходимо иметь прикрепление к поликлинике, подведомственной Министерству здравоохранения Подмосковья.

«Пациенту нужен только Интернет: врач оценит самочувствие, уточнит жалобы и примет решение прямо на консультации», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

На консультацию со специалистом можно записаться всего в несколько кликов, после чего в чат приходит ссылка для подключения. Также за два часа до приема пациент получит напоминание.

Запись также доступна через приложение «Добродел: Телемедицина» и региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье».