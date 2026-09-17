Жители Подмосковья заказали 14 тысяч онлайн-справок об участии в приватизации

Более 14,3 тысячи заявлений на получение справок об участии или неучастии в приватизации муниципального жилья подали жители Подмосковья с начала года. Сделать это можно онлайн через региональный портал госуслуг.

Оформить документ можно в разделе «Гражданам» — «Документы» — «Справки и выписки». Для этого необходимо войти через ЕСИА, заполнить электронную форму и загрузить требуемые документы.

При подаче заявления используется искусственный интеллект. Система анализирует прикрепленные файлы и, если документ загружен неправильно, сообщает об этом заявителю. После этого файл можно заменить непосредственно при оформлении услуги.

Справка может потребоваться при приватизации жилья, если до заселения человек менял место жительства в период с 4 июля 1991 года, для подтверждения права на приватизацию или в рамках судебного разбирательства. Совершеннолетний гражданин может воспользоваться правом на приватизацию один раз.

Услуга предоставляется бесплатно. Документ оформляют в течение трех рабочих дней.