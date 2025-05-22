Жители Подмосковья за последние 4 месяца купили более 8,6 тысячи тонн рыбы

Рыба играет ключевую роль в сбалансированном питании из-за высокого содержания белка, витаминов и минеральных веществ. За четыре месяца этого года жители Подмосковья купили 8,6 тысячи тонн свежей и мороженой продукции, сообщили в Минсельхозпроде МО.

Рыба насыщена жирными кислотами омега-3, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. В ней содержится фосфор — важный элемент для костной ткани и эмали зубов, а также йод, необходимый для функционирования щитовидки, витамины группы D и B12, селен, цинк и железо.

В ведомстве уточнили, что рыба в региона пользуется большим спросом, в магазинах она представлена в широком ассортименте. По их подсчетам, жители Московской области в прошедшие четыре месяца покупали примерно по 72 тонны в день.

Качество рыбы на ярмарках и рынках контролируют специалисты Госветслужбы Минсельхозпрода МО. В этом году они провели свыше 5,7 тысячи исследований.

Подмосковные фермеры выращивают разные виды рыб: от карася и карпа до форели и осетра. За первый квартал они произвели около 34% такой продукции в ЦФО.