Жители Подмосковья украсили свои дома в преддверии Дня Победы

В преддверии 9 мая жители Подмосковья объединяются, чтобы поздравить ветеранов и почтить память тех, кто сражался за Родину. Некоторые украшают свои дома, балконы и окна, приводят в порядок дворы. Эта традиция в регионе длится уже многие годы.
Активные жители округов вывешивают на окна портреты участвовавших в войне близких, прикрепляют украшения в благодарность к их подвигам. Об этом сообщают в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.
Например, жители дома дома № 1 на Кутузовской улице в Одинцове даже разработали собственные макеты баннеров и повесили их на входах подъездов.
Члены ассоциации председателей советов МКД тоже украсили офис в Солнечногорске в соответствии в тематикой.
Некоторые россияне получат в апреле двойную пенсию
ВС РФ начали бить по пяти направлениям в Сумской области
Верховный суд допустил применение ножей для самообороны
Конец «адской молотилке». ВС России уничтожили знаменитую пушку
Гузеева спустя 40 лет раскрыла правду о романе с Михалковым
Фигуристка Алена Косторная объявила о своей беременности
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте