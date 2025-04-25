Жители Подмосковья украсили свои дома в преддверии Дня Победы

В преддверии 9 мая жители Подмосковья объединяются, чтобы поздравить ветеранов и почтить память тех, кто сражался за Родину. Некоторые украшают свои дома, балконы и окна, приводят в порядок дворы. Эта традиция в регионе длится уже многие годы.

Активные жители округов вывешивают на окна портреты участвовавших в войне близких, прикрепляют украшения в благодарность к их подвигам. Об этом сообщают в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.

Например, жители дома дома № 1 на Кутузовской улице в Одинцове даже разработали собственные макеты баннеров и повесили их на входах подъездов.

Члены ассоциации председателей советов МКД тоже украсили офис в Солнечногорске в соответствии в тематикой.