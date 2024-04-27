Жители Подмосковья смогут зарегистрировать дачи в праздники | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 18:42 Жители Подмосковья смогут зарегистрировать дачи в праздники БТИ МО

Читать 360 в

БТИ Московской области совместно с органами местного самоуправления организуют выездные встречи в СНТ. Такие мероприятия продлятся до 12 мая. Представители БТИ помогут зарегистрировать дома, а также установить координаты границ земельных участков и выполнить другие процедуры.

«Модель выездных мероприятий весьма полезна, получить всю подробную информацию и оформить документы можно будет в майские праздники непосредственно на своих дачах», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Реклама

Также в эти дни с 08:00 до 20:00 будет работать кол-центр. Консультанты помогут оформить заказы онлайн.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».