Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 34 парках в выходные

Акция «Проверь здоровье в парке» пройдет в Подмосковье в выходные. Пройти осмотр можно будет в 34 местах. С начала года в акции поучаствовали более 5,5 тысячи человек.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, в эти выходные акция пройдет в Наро-Фоминске, Коломне, Чехове, Балашихе и других округах.

«С начала лета наши врачи каждые выходные ведут приём в парках Подмосковья. Это очень удобный формат для наших жителей, так как зачастую не всегда есть время посетить поликлинику в будние дни», — сказал глава министерства Алексей Сапанюк.