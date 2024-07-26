Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 34 парках в выходные

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Акция «Проверь здоровье в парке» пройдет в Подмосковье в выходные. Пройти осмотр можно будет в 34 местах. С начала года в акции поучаствовали более 5,5 тысячи человек.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, в эти выходные акция пройдет в Наро-Фоминске, Коломне, Чехове, Балашихе и других округах.

«С начала лета наши врачи каждые выходные ведут приём в парках Подмосковья. Это очень удобный формат для наших жителей, так как зачастую не всегда есть время посетить поликлинику в будние дни», — сказал глава министерства Алексей Сапанюк.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Результаты осмотра направят жителям в личный кабинет на портале «Здоровье». При необходимости пациента направят на дополнительное обследование в поликлинику.

Для участия в акции необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС.

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