Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 34 парках в выходные

Почти 7,8 тысячи жителей Подмосковья проверили здоровье в парках с начала лета. Акцию проведут еще в 35 местах в выходные.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в эти выходные акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в Подольске, Серпухове, Талдоме, Электростали и других округах.

«С начала лета свое здоровье в парках региона проверили уже почти 7,8 тысячи человек. Такой формат очень удобен, так как позволяет получить консультацию специалиста в короткие сроки, на свежем воздухе и без посещения поликлиники», — сказал глава ведомства Алексей Сапанюк.