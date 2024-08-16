Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 34 парках в выходные

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Почти 7,8 тысячи жителей Подмосковья проверили здоровье в парках с начала лета. Акцию проведут еще в 35 местах в выходные.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в эти выходные акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в Подольске, Серпухове, Талдоме, Электростали и других округах.

«С начала лета свое здоровье в парках региона проверили уже почти 7,8 тысячи человек. Такой формат очень удобен, так как позволяет получить консультацию специалиста в короткие сроки, на свежем воздухе и без посещения поликлиники», — сказал глава ведомства Алексей Сапанюк.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Результаты обследования приходят жителям в личный кабинет на портале «Здоровье». При необходимости их направляют на углубленное обследование в поликлинику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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