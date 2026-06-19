Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 27 парках в выходные

В выходные, 20 и 21 июня, в парках Подмосковья вновь пройдет акция по проверке здоровья. Проконсультироваться с врачами смогут все желающие старше 18 лет.

«Мы стремимся сделать диагностику максимально доступной для жителей. Формат выездных обследований в парках позволяет проверить здоровье без предварительной записи и посещения поликлиники», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В эти выходные мобильные бригады будут работать в 27 парках.

Специалисты оценят здоровье пациентов и дадут им рекомендации. По необходимости врачи направят на дополнительное обследование в поликлинику.

Для прохождения профосмотра нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. Результаты появятся в личном кабинете на портале «Здоровье».