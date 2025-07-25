Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 34 парках в выходные

В ближайшие субботу и воскресенье жители Подмосковья смогут бесплатно проверить свое здоровье в парках. Медицинские бригады будут принимать посетителей в 34 зеленых зонах, расположенных в 32 округах.

Осмотры можно будет пройти, в частности, в Балашихе, Дубне, Коломне, Кашире, Можайске, Мытищах, Серпухове, Орехово-Зуеве и Реутове.

«Наши врачи продолжают по выходным проводить профилактические осмотры в парках всем желающим старше 18 лет. Это отличная возможность совместить заботу о себе с прогулкой. С начала лета в акции „Проверь здоровье в парке“ приняли участие более 2,9 тысячи человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Участникам акции предложат комплекс базовых обследований: измерение артериального и внутриглазного давления, антропометрию и другие диагностические процедуры.

В случае выявления тревожных показателей врачи порекомендуют пройти дополнительное обследование в поликлинике.

Для участия в акции необходимо взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Все результаты будут доступны в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Здоровье».