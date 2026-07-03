Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 22 парках в выходные

Жители Подмосковья могут пройти бесплатный профосмотр во время прогулки. Для этого в регионе запустили акцию «Проверь свое здоровье в парке».

Выездные медицинские бригады будут работать 4 и 5 июля. Присоединиться к акции могут все желающие старше 18 лет.

«Традиционно летом наши медицинские бригады работают по выходным в парках региона, такой формат диагностики пользуется популярностью у жителей. Ведь можно совместить прогулку на свежем воздухе с заботой о себе, пройти базовое обследование без посещения поликлиники. В эти выходные медицинские специалисты будут работать в 22 парках Подмосковья», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.