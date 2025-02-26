Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 1 марта

День открытых дверей пройдет в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области 1 марта. Жители региона старше 18 лет смогут проверить свое здоровье абсолютно бесплатно.

Женщинам предложат пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчину смогут сдать ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, все желающие получат возможность пройти КТ легких и другие обследования.

«Своевременная диагностика позволяет специалистам выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение, что позволит в дальнейшем сохранить качество жизни пациента», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

День открытых дверей пройдет с 9:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.