Жители Подмосковья смогут привиться от гриппа в мобильных комплексах в октябре

В Подмосковье в октябре продолжает работу вакцинация от гриппа в мобильных комплексах. Жители могут сделать прививку без визита в поликлинику.

Выездные бригады врачей дежурят в местах наибольшего скопления людей — рядом с железнодорожными станциями, в парках, на площадях, а также около торговых центров.

«Вакцинацию в мобильном комплексе можно пройти по пути на работу или направляясь по другим делам. Перед прививкой врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний. С начала осени в мобильных комплексах от гриппа вакцинировались почти 18 тысяч человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Ознакомиться с актуальным графиком выездов мобильных комплексов можно на сайте ведомства.

Для тех, кто предпочитает традиционный формат, прививку можно сделать в поликлинике. Запись на прием к специалисту доступна через портал государственных услуг, по телефону 122 или через бота в Telegram.