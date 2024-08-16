Сегодня 12:57 Жители Подмосковья смогут помочь жителям Курска по проекту «Доброе дело» Фото: Медиасток.рф
Сбор средств для помощи жителям Курской области открыли в Подмосковье. На собранные деньги закупят детскую одежду, лекарства и средства личной гигиены.
Сбор организовали в рамках акции «Доброе дело». Ее запустили в 2022 году, когда все неравнодушные объединились для сбора гуманитарной помощи в зону СВО. Теперь желающие могут оказать поддержку жителям Белгородской и Курской областей.
На сайте проекта открыли несколько
активных сборов. Желающим предлагают отправить любую посильную сумму.
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Андрей Воробьев рассказал о прибывших из Курской области взрослых и детях. Для их эвакуации отправили автобусы в сопровождении врачей Госавтоинспекции.
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