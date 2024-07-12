Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить здоровье в парках в выходные

Жители Подмосковья смогут пройти осмотр у врача в парках 13 и 14 июля. Акцию проведут в 33 местах, в том числе в Дубне, Егорьевске, Серпухове и других муниципалитетах.

Как рассказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк, такие акции позволяют жителям быстро и удобно проверить здоровье во время прогулки на свежем воздухе.

«Мы понимаем, что не всегда можно отлучиться с работы, а в выходные можно совместить приятное с полезным — прогулку на свежем воздухе и заботу о своем здоровье», — сказал министр.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

При необходимости пациентов направят на дополнительное обследование в поликлинику.

Для участия в акции необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

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