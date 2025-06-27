Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить здоровье в 40 парках в выходные

В грядущие выходные жители Подсосковья смогут бесплатно проверить состояние здоровья в парках. Выездные бригады в субботу и воскресенье будут работать в 40 зонах отдыха в 39 округах региона.

Проконсультироваться со специалистами можно будет, в частности, в Королеве, Реутове, Лобне, Можайске и Чехове.

«Акция „Проверь свое здоровье в парке“ позволяет не только провести время с семьей на свежем воздухе, но и позаботиться о себе и своем здоровье. Особенно это удобно для жителей, у которых нет возможности посетить медицинское учреждение в будние дни. В этом году участие в акции приняло уже 550 человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

После осмотра в случае необходимости пациентов направят на углубленное обследование,

Чтобы посетить врача в парке, необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.