Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг в выходные

Бесплатный онкоскрининг организуют в Подмосковье 25 октября. Жители старше 18 лет смогут проверить здоровье в Центрах амбулаторной помощи.

В ходе акции женщины смогут проконсультироваться с онкологами, пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам будет доступен ПСА-тест на рак простаты.

Желающие смогут также провериться на новообразования кожи, ЖКТ, легких и кровеносной системы.

«Всего с начала этого года в ходе дней открытых дверей прошли обследование уже почти восемь тысяч человек» — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Мероприятие пройдет с 09:00 до 14:00. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований. Рекомендуется записаться заранее. Адреса и телефоны центров доступны по ссылке.