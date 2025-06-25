Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг 28 июня

В субботу, 28 июня, в Подмосковье пройдет масштабная акция по раннему выявлению онкологических заболеваний. Бесплатный онкоскрининг будет доступен в 25 центрах амбулаторной онкологической помощи региона.

В рамках акции можно будет проверить состояние кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и легких. Женщинам предложат консультацию онколога, маммографию или ультразвуковое исследование молочных желез, а мужчины смогут сдать ПСА-тест, который помогает оценить риск развития рака предстательной железы.

«Дни открытых дверей в ЦАОПах пользуются спросом у жителей Подмосковья. Так, с начала года участие в них приняли уже более 5,3 тысячи человек", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Посетить День открытых дверей смогут все жители Подмосковья старше 18 лет. Акция продлится с 09:00 до 14:00.

Для обследования понадобятся паспорт, полис, СНИЛС и, при наличии, результаты предыдущих анализов.

Чтобы избежать очередей, организаторы рекомендуют заранее записаться в ближайший центр. Полный список адресов и контактов размещен на сайте госуслуг Московской области в разделе «Здоровье».