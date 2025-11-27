Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскриниг в выходные

Жители Подмосковья старше 18 лет могут бесплатно пройти онкоскриниг в выходные. В этом году акции уже позволили проверить здоровье восьми тысячам жителям.

В рамках дня открытых дверей женщины смогут получить консультацию онкологов, пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам проведут ПСА-тесты на рак простаты. Желающие также смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания и ЖКТ.

«Понимаем, что не у всех есть возможность пройти необходимые исследования в будние дни, именно поэтому дни открытых дверей проводятся каждую последнюю субботу месяца. С начала года бесплатный онкоскрининг прошли уже более восьми тысяч жителей Московской области» — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

День открытых дверей пройдет 29 ноября с 09:00 до 14:00 в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований. Узнать больше можно по ссылке.