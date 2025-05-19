Жители Подмосковья сдали на переработку около 700 тонн шин с апреля

Жители Подмосковья сдали на переработку около 700 тонн шин в ходе экологической акции. В будущем из них изготовят резиновую крошку и дорожное покрытие.
Весенний этап акции «Сдай шины на „Мегабак“» завершился в Подмосковье 11 мая. Участники приносили устаревшие покрышки на площадку для раздельного сбора отходов, откуда их направили на заводы-перерабочики.
Жюри определит победителей акции. Победитель получит сертификат на покупку шин на 20 тысяч рублей, а занявший второе место — 15 тысяч рублей.
В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили, что всего в Подмосковье работают 60 площадок «Мегабак». На них можно сдать старую мебель, бытовую технику и других отходы.
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