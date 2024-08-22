Жители Подмосковья сдали 800 тонн старой техники на площадки «Мегабак»

Проект «Мегабак» активно развивается в Подмосковье и помогает сделать регион чище. С начала года одной только старой бытовой техники собрали 800 тонн. О движении в сторону экономики замкнутого цикла в интервью Юлии Минаковской рассказала председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

Площадки «Мегабак» развиваются в Подмосковье с 2019 года, и со временем их популярность растет. Здесь можно сдать старую мебель, автомобильные шины, крупногабаритный хлам и многое другое. Например, с января жители привезли 800 тонн уже ненужной бытовой техники. Эти холодильники, телевизоры, микроволновки и стиральные машины в дальнейшем поступают на четыре предприятия, где их разделяют на детали. Сепаратор по металлу отбирает ценные виды для переработки в новые изделия.

«Подмосковье третий год является лидером в сфере обращения с отходами, в развитии реформы, которая определяет экономику замкнутого цикла. У Москвы нет таких площадок „Мегабак“, как у нас. Мы гордимся тем, что жители столицы везут полезные фракции и вторсырье к нам. Благодарны, что нас поддерживает правительство Подмосковье и помогает развивать проект», — говорит Лилия Белова.

В конце августа у проекта «Мегабак» произойдет ребрендинг. Кроме того, откроется еще одна новая площадка, которая станет самой крупной в Подмосковье. Пункт в Раменском округе — это целая площадь с большими контейнерами, где предусмотрена даже столовая для персонала.

«На заседании правительства России Владимир Путин поднял вопрос об утилизации отходов и даже затронул такую тему, что нужно модернизировать контейнерные площадки. Президент сказал, что для исключения навалов на контейнерных площадках нам нужна инфраструктура. Таким образом мы быстрее шагнем к экономике замкнутого цикла», — добавила Белова.

Площадки «Мегабак» постоянно развиваются. На некоторых из них можно сдать вторсырье за деньги. Это металлолом, электробытовые отходы, пластик, иногда макулатура. Информацию можно найти на сайте Мегабак.рф.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».