Жители Подмосковья поздравили детей Донбасса с праздником

В канун Дня защиты детей в Подмосковье прошла акция помощи детям Донбасса. Волонтеры, молодежные активисты и неравнодушные жители собрали и отправили гуманитарный груз с помощью рейса «Доброе дело».

В канун Дня защиты детей в Подмосковье прошла акция помощи детям Донбасса. Волонтеры, молодежные активисты и неравнодушные жители собрали и отправили гуманитарный груз в рамках рейса «Доброе дело».

Подарки получили ребята из детских садов, школ и спортивных учреждений Макеевки, Новоазовска и Донецка. В наборы вошли сладости, игрушки, продукты, фрукты, развивающие игры и другие нужные вещи.

«Мы с волонтерами помогли организовать в Рузе несколько активностей, среди которых большая анимационная программа, арт-зона в городском парке, творческие мастер-классы. Мы с ребятами проводим мероприятия в честь этого праздника регулярно, но стараемся каждый раз придумывать что-то разное и еще более интересное», — рассказал активист движения «Волонтеры Подмосковья» Дмитрий Красанов.

Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей прошли по всему Подмосковью. Для детей и их родителей организовали мастер-классы, спортивные игры, концерты и шоу. Так, в Ступине состоялся фестиваль «Билетик в лето» с анимацией, аквагримом, пенным шоу и аттракционами, а в Красногорске для детей из семей участников СВО и малообеспеченных семей показали мюзикл «Красавица и чудовище».