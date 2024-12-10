Жители Подмосковья посетили портал «Здоровье онлайн» 140 тыс раз за год

Портал «Здоровье онлайн» заработал в Подмосковье в январе 2024 года. За это время им воспользовались более 140 тысяч раз. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

В ведомстве уточнили, что «Здоровье Онлайн» — цифровой медсервис, в котором можно вести дневник здоровья, поддерживать здоровый образ жизни и получать анализ внесенных показателей. Чаще всего с помощью сервиса отслеживают количество шагов, рост, вес, температуру и пульс. Сейчас на портале зарегистрировано 33 тысяч авторизованных пользователей.

На портале можно получить рекомендации по составлению диеты, режима и спортивных нагрузок. Также пользователям доступен раздел «Опросы» — в нем можно пройти тесты на определение рисков заболеть онкологией. С начала года такой возможностью воспользовались более 1,1 тысячи раз.