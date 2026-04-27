Жители Подмосковья получили более 5 тысяч знаков отличия ГТО с начала 2026 года

С начала 2026 года жители Московской области активно участвуют в испытаниях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По сообщению пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья, с 1 января 2026 года было присвоено 5 145 знаков отличия: 4 806 золотых, 220 серебряных и 119 бронзовых.

Лидерами по количеству знаков среди жителей за первый квартал текущего года стали: городской округ Люберцы (686 знаков), городской округ Красногорск (461 знак) и городской округ Химки (267 знаков). В 2026 году участниками испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» стали 20 194 жителя Подмосковья.

Наличие знака отличия ГТО дает абитуриентам возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. А с 1 января 2025 года можно будет оформить налоговый вычет за выполнение нормативов. Закон, касающийся всех граждан России, подписал президент Владимир Путин 10 июля 2024 года. Размер вычета составит до 18 тысяч рублей за налоговый период.

Для участия в испытаниях необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить допуск врача. На территории Московской области функционируют 64 центра тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне», где каждый желающий может выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия. Список адресов центров тестирования можно найти на сайте министерства.