Жители Подмосковья подали онлайн 10 тысяч отчетов об использовании лесов с января

Жители Подмосковья могут онлайн подать отчет по работе, связанной с охраной и защитой лесов. С начала года это сделали более 10 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, лесные отчеты необходимо подавать тем, кто занимается заготовкой и переработкой древесины, ведением охотничьих хозяйств и другой работой.

«Это необходимо, чтобы защитить леса от пожаров, загрязнения и обеспечить их устойчивое воспроизводство», — отметили в ведомстве.

При подаче заявки можно сдать четыре вида отчетов: об охране лесов от пожаров, о защите лесов, о воспроизводстве лесов и лесоразведении, об использовании лесов.

Госуслуга доступна по ссылке.