Жители Подмосковья подали еще 16 тысяч заявок на справки для зубопротезирования

Некоторые категории льлготников Подмосковья могут получить бесплатные услуги по зубопротезирования. С начала года заявки на получение справок для этой процедуры подали более 16 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуга доступна в разделе портала «Поддержка» — «Отдых и здоровье» — «Выдача справки, подтверждающей наличие права на бесплатное зубопротезирование». Для получения поддержки нужно посетить стоматолога и оформить заявку. После этого жителям поставят на учет, протезирование проведут в порядке очереди.

Право на получение бесплатных зубных протезов имеют ветераны, неработающие пенсионеры и другие льготники с постоянной регистрацией в Подмосковье.

Услугу по выдаче справок оказывают бесплатно в течение семи рабочих дней.